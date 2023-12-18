Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что будет завтра, кто в опасности Ученые РАН: на Земле 18 декабря началась новая магнитная буря

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Новая магнитная буря уровня G2 началась сегодня, 18 декабря, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, при чем тут вспышки на Солнце?

Что известно о сегодняшней магнитной буре

Сегодня ближе к полудню по московскому времени зарегистрирован всплеск уровня G2 (умеренная магнитная буря). По предварительным данным, ближе к вечеру сила геоударов будет постепенно стихать.

Стоит отметить, что 14 декабря на Солнце была зафиксирована самая мощная вспышка за последние шесть лет, которая может вызвать многочисленные магнитные бури на Земле.

«Около 20 часов по московскому времени на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла», — заявили тогда в Центре погоды «Фобос».

Будет ли магнитная буря 19 декабря

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, завтра, 19 декабря, на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 10%.

Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики сообщает, что прогнозируется умеренная вспышечная солнечная активность, имеется вероятность вспышек класса Х.

«Геомагнитное поле 19 декабря ожидается неустойчивое. Радиационная обстановка ожидается невозмущенная. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — рассказали ученые.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как геомагнитные возмущения сказываются на здоровье людей

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru заявил, что магнитные бури могут сказываться на здоровье человека, у которого есть хронические заболевания.

«В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил хирург.

По его словам, во время геомагнитных возмущений стоит больше времени уделить сну и отдыху. При этом не стоит перегружать организм физическими нагрузками. Чай и кофе лучше заменить обычной водой.

Врач Екатерина Курбатова считает, что релаксация, физическая активность, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила медик.

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