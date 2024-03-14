Магнитные бури сегодня, 14 марта: когда ждать нового всплеска активности

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Сегодня на Земле может начаться магнитная буря, которая способна создать проблемы для людей с чувствительным здоровьем. Какую магнитную бурю ждать 14 марта, каков прогноз геомагнитной активности на ближайшие недели, как пережить катаклизм?

Будет ли магнитная буря 14 марта

Лаборатория солнечной астрономии Института комических исследований РАН сообщила, что 14 марта на Земле ожидается небольшая магнитная буря. Она станет первой в серии магнитных возмущений, которые ожидаются с 14 по 16 марта.

Согласно прогнозу, после 12:00 в четверг ожидались возмущения до 3 баллов. Их вызвали солнечные корональные массы, которые сегодня достигли Земли (по данным NASA, выброс произошел около 18 часов по московскому времени). При этом, по данным лаборатории солнечной астрономии, магнитное поле оказалось более беспокойным, чем предполагалось, — возмущения достигли 3 баллов уже после 06:00 и в дальнейшем могут усилиться.

По оценкам Управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, 14 марта можно ожидать небольшую геомагнитную бурю класса G1. При этом не ожидается сильных полярных сияний. Как пишет SpaceWeather, причиной необычно мощного воздействия на магнитосферу Земли стал эффект Рассела — Макферрона, при котором даже слабые воздействия со стороны Солнца могут вызывать значительные магнитные бури и полярные сияния.

Фото: сг

По оценке лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, аналогичные по мощности возмущения ожидаются 15 и 16 марта, во время президентских выборов в России.

После этого, по прогнозам, магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние до 28-29 марта, когда ожидаются новые всплески. Следующее усиление геомагнитной активности ожидается 9 апреля.

Как пережить магнитную бурю

Специалисты Минздрава считают, что метеозависимость и чувствительность к магнитным бурям — это не болезнь. Все люди в той или иной степени могут быть подвержены геомагнитным воздействиям.

«Как показывают исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а также плохое самочувствие (головные боли, бессонница, слабость, в некоторых случаях может наблюдаться боль в спине, тяжесть в ногах и др.) ощущается многими жителями планеты», — приводит мнение медиков «Омск Здесь».

Для того чтобы спокойно пережить воздействие Солнца, необходимо придерживаться общих принципов для сохранения хорошего здоровья:

необходим полноценный сон не менее 7-8 часов;

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следует отказаться от фастфуда, в котором много сахара, а также крепкого кофе и энергетиков, избегать курения и других вредных привычек;

нужно повысить уровень физической активности, делать зарядку;

и постараться сберечь свои нервы — избегать стрессовых и конфликтных ситуаций и раздражающих повседневных факторов.

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