Магнитные бури сегодня, 12 декабря: какой силы, когда еще будут в этом году

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Сегодня, 12 декабря, ожидается трехбалльная магнитная буря, которая повторится 18 декабря. Что об этом известно, когда еще прогнозируются геомагнитные возмущения в этом месяце?

12 декабря обстановка на уровне магнитосферы схожа с обстановкой 11 декабря, однако сила геоударов будет слабее, а их воздействие — менее длительным.

С полуночи и до трех часов ночи, а также с 18:00 и до полуночи нового дня по московскому времени сила геоударов будет равна трем баллам, что характерно для малой магнитной бури.

13 декабря с трех часов ночи и до 18:00 сила геоударов не превысит значения в два балла, что говорит о полном солнечном нейтралитете на уровне магнитосферы, сообщает портал adi19.ru.

Когда еще в декабре будут магнитные бури

Исходя из прогнозов солнечной астрономии, магнитные бури класса G1 ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. В эти дни люди могут почувствовать головную боль, упадок сил, перепады настроения.

С 24 по 28 декабря также прогнозируется магнитный шторм. Его воздействие на организм почувствуют даже те, кто не подвержен обычно влиянию погоды.

Помимо этого, магнитная буря накроет Землю в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024 года. Класс прогнозируемой бури — уровня G1.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал, что никакого научного объяснения феномена метеозависимости и влияния магнитных бурь на организм человека не существует. По его словам, многие стараются объяснить проблемы со здоровьем и реакции организма различными факторами, в том числе ссылаются на магнитные бури.

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«У людей ухудшается здоровье, появляются непонятные ощущения, и они пытаются какими-то факторами это объяснить — атмосферным давлением, бурей магнитной. Мы просто не знаем, почему происходят очень многие процессы. Научного объяснения феномен метеозависимости не имеет», — объяснил специалист.

Врач Екатерина Курбатова считает, что резкая смена погоды влияет на здоровье некоторых людей, однако это не заболевание, а лишь реакция организма. Она отметила, что релаксация, физические активности, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму и предпринимать действия для облегчения симптомов при смене погоды», — сообщила Курбатова.

Что врачи советуют делать метеозависимым людям

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что справиться с влиянием геомагнитного поля Земли на организм помогут здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя. Она порекомендовала на время бурь воздержаться от физических и умственных нагрузок и больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — посоветовала эксперт.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в период солнечной активности также советует воздержаться от кофе, жареного и мучного и при возможности не садиться за руль.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — сказал он.

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