Люди с ослабленным иммунитетом являются самыми заразными при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/a030549e-3ddf-11eb-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Люди с ослабленным иммунитетом при заражении коронавирусом остаются заразными дольше других категорий пациентов. К такому выводу пришли учёные из США.

В частности, это касается пациентов с онкологией, у которых из-за сильных иммуносупрессивных препаратов вирус остаётся жизнеспособным достаточно долго. То же самое может касаться и ВИЧ-инфицированных, если те перенесли тяжёлые операции. Есть и другие группы пациентов с глубокими нарушениями работы защитной системы организма, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо учёных, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine. В нём специалисты описали результаты исследования периода выделения живого вируса у пациентов, проходящих онкотерапию.

Исследователи взяли образцы у 20 таких пациентов, инфицированных коронавирусом. 15 из них получали активное лечение или химиотерапию. У 11 человек заболевание протекало в тяжёлой форме. В общей сложности у участников эксперимента взяли 78 образцов.

Вирусная РНК в анализах была выявлена в течение 78 дней после появления симптомов, а жизнеспособный вирус специалисты обнаружили в 10 из 14 образцов.

Кроме того, у пятерых человек учёные взяли контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили в культуры клеток. В них вирус вырастал после 8, 17, 25, 26 и 61 дня после начала заболевания.

В результате исследователи выяснили, что у пациентов с выраженным ослабленным иммунитетом даже после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или при получении клеточной терапии коронавирус может обнаруживаться минимум два месяца. В связи с этим, считают специалисты, нынешние рекомендации по мерам предосторожности для таких людей следует пересмотреть.

Издание отмечает, что с выводами американских учёных согласны и российские медики. Они отметили, что даже относительно безопасные вирусы могут привести к смерти пациентов с ослабленным иммунитетом. Поэтому и коронавирус задерживается в их организме гораздо дольше.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года смертность среди людей, страдающих сахарным диабетом, выросла на 20%.