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Пожилых и полных людей американские учёные признали сверхраспространителями коронавируса. Они сделали такие выводы на основе исследования частиц выдыхаемого воздуха.

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, оказалось, что наибольшее количество респираторных капель выделяли люди в возрасте и те, у кого высокий индекс массы тела (ИМТ).

В нашем наблюдательном когортном исследовании частиц выдыхаемого воздуха у 194 здоровых людей мы обнаружили, что количество выдыхаемых аэрозольных частиц варьируется между субъектами на три порядка, — сказано в статье, опубликованной в PNAS.org.

Учёные выяснили, что на 18% испытуемых (35 человек) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля, это подтверждает феномен сверхраспространения. Причём именно ИМТ и возраст имели значение.

Другие эксперты считают, что сводить всё только к весу и возрасту неправильно.

Вирус распространяется лучше благодаря таким факторам, как вирусная нагрузка, механизм передачи инфекции, состояние иммунитета пациента, совместные инфекции с другим патогеном и разнообразие штаммов, перечисляют врачи.

Ранее NEWS.ru писал, что создатели российской вакцины «Спутник V» из центра Гамалеи обратили внимание, что в докладе американского депздрава сказано, что США убеждали правительство Бразилии отказаться от закупок российской вакцины.