Людей предупредили о высоком риске половых инфекций во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в период коронавирусного карантина люди не проходили обследование, в связи с чем высока вероятность того, что у многих не диагностированы или протекают в бессимптомной форме инфекции, передающиеся половым путём (ИППП). Об этом пишут «Известия».

Исследователи рассмотрели более 18 млн результатов тестов на ИППП, сделанных пациентами в возрасте от 14 до 49 лет в период с января 2019 года по июнь 2020 года. Выяснилось, что пандемия негативно повлияла на скрининг сексуального здоровья населения: количество положительных тестов за это время увеличилось в разы.

По словам специалистов, это можно объяснить тем, что меры изоляции повлияли на обращения пациентов в центры лечения и диагностики ИППП для лабораторного тестирования. Кроме того, снизилась доступность медицинской помощи. При этом статистика дала противоречивые результаты. Так, в России в период пандемии заболеваемость ИППП снизилась. Как отметил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, причиной этому стало значительное снижение социальной активности.

«В период пандемии поведение многих людей изменилось в сторону большей осторожности в социальных контактах, в том числе и сексуальных», — сказал специалист.

Он также уточнил, что коронавирус может способствовать росту ИППП из-за приёма антимикробных препаратов во время болезни, способных привести к росту устойчивости других возбудителей, в частности гонококков.

Ранее россиянам рассказали, как питаться перед вакцинацией от COVID-19.