Любителей жареной корюшки предупредили об опасности Врач Гончар: жареная корюшка вредна для людей с болезнями сердца и лишним весом

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Жареная корюшка вредна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом и сахарным диабетом, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Виктория Гончар. По ее словам, в рыбе также могут содержаться паразиты, которых нельзя нейтрализовать во время быстрой жарки, передает издание «Доктор Питер».

Жаренная в панировке корюшка может быть вредна для людей с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. <...> Также стоит отметить, что корюшка может стать источником заражения анизакидозом – паразитарным заболеванием, возбудителем которого являются черви семейства Anisakidae. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт и сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе, — пояснила Гончар.

Специалист посоветовала тушить, запекать или готовить корюшку на пару. Гончар подчеркнула, что такие способы приготовления позволят сохранить максимальное количество питательных веществ и не повлияют на калорийность блюда. По словам диетолога, корюшка отличается обилием белка и низким содержанием жира, поэтому ее можно включать в рацион тех, кто придерживается диеты.

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