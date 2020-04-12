Любителей спиртного старше 40 лет предупредили о «букете» раковых опухолей

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Алкоголь влияет почти на все системы организма. От желудочно-кишечного тракта до сердца, от кровеносных сосудов до кожных покровов, заявил почётный профессор Университетского колледжа Лондона Пол Уоллес.

По его словам, внутренние органы, участвующие в метаболизме этанола, например печень, со временем уменьшаются, и чистый спирт остаётся в тканях более продолжительный период, пишет The Telegraph. Большую опасность горячительные напитки представляют для людей старше 40 лет.

Регулярные возлияния резко повышают вероятность инсульта, инфаркта, цирроза, онкологических заболеваний: рака горла, пищевода, ротовой полости, кишечника и груди. Ситуацию усугубляет курение.

Исследователи предупреждают — в группе риска не только хронические алкоголики, но и любители выпить больше обычного. Кроме того, дозы лучше снизить мужчинам — выпивка подавляет репродуктивную функцию и может привести к импотенции или бесплодию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семейные пары, злоупотребляющие алкогольными напитками, рискуют родить ребёнка с разными аномалиями развития. В первую очередь дети страдают от заболеваний головного мозга и нервной системы.