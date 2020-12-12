Любимый многими орех оказался смертельно ядовит в сыром виде

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Употребление кешью в сыром виде может привести к летальному исходу. Необработанный орех содержит органический маслянистый токсин урушиол, который может вызвать высыпания на коже, а при аллергии привести к смерти.

Как сообщает портал Healthline, в сыром виде кешью найти сложно — для этого нужно отправиться в тропики и найти соответствующее дерево. Экспортируются орехи без кожуры, которая удаляется с помощью нагревания.

Обработанный орех уже не содержит опасных веществ, он богат мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. Кешью вырастает из плода — яблока, которое также употребляется в пищу. Из мясистой плодоножки грушевидной формы делают варенье и алкогольные напитки.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор составил список самых полезных орехов. Как отмечают специалисты, один—два раза в неделю стоит употреблять фундук, миндаль, фисташки, кешью, лесной, кедровый и грецкий орехи.

По словам экспертов, орехи являются источником калия, магния, кальция, фосфора, железа, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе омега-3. Их рекомендуют употреблять небольшими порциями, примерно по 35 граммов. Однако тем, кто борется с лишними килограммами, нужно помнить, что орехи обладают повышенной жирностью (порядка 45–60%) и калорийностью.

Чтобы получить наибольшую пользу от употребления орехов, их нужно сочетать с молочными и кисломолочными продуктами. При этом лучше избегать их сочетания с зерновыми. Орехи благоприятны для людей с сахарным диабетом, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они препятствуют развитию коронарной недостаточности и образованию тромбов в крови.