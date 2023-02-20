Лучевая диагностика. Всё, что нужно знать о ней

Фото: shutterstock

ERID: 4CQwVszH9pSXMEHpQiv

Приходя на прием в поликлинику, особенно к узким специалистам, мы периодически сталкиваемся с такими видами диагностических медицинских услуг, как компьютерная и магнитно-резонансная томография. Но не всегда знаем, для чего именно они выполняются и какие проблемы позволяют увидеть. Иван Тимашков, главный специалист по лучевой диагностике медицинского холдинга «СМ-Клиника» ответил на эти вопросы.

От рентгена до КТ

Компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография относятся к такому направлению медицины, как лучевая диагностика. В томографе используются рентгеновские лучи. Что касается МРТ, то в этом аппарате создается магнитное поле. Его также относят к лучевой диагностике, поскольку томограф как бы «просвечивает» тело человека насквозь.

Впервые возможности рентгеновских лучей оценили в конце XIX века, тогда же был создан первый аппарат, позволяющий визуализировать кости. Поскольку кальций в костях лучше поглощает рентгеновские лучи, чем мягкие ткани, на снимке кости получаются более светлыми, почти белыми. С помощью рентгенографии мы можем понять, есть у пациента травмы костей или нет, исследовать состояние черепа, позвонков, зубов.

В 1970-е годы появились первые компьютерные томографы. Принцип их действия был довольно прост: снимки, сделанные при помощи тех же рентгеновских лучей, обрабатывались на компьютере, и получалось детальное изображение. Для удобства врача и пациента последнего укладывали на кушетку (или стол), которая частично заезжала в сканер.

Меня иногда спрашивают: почему сканер круглый? Дело в том, что рентгеновская трубка вращается вокруг пациента, ее лучи проходят через тело человека со всех сторон, и на экран компьютера выводится двух- или трехмерная модель, объединенная при помощи математических формул. Процедура занимала от 2 до 15 минут.

С компьютерной томографией многие из нас так или иначе столкнулись в период распространения ковида, тогда это исследование приобрело значимость. С его помощью врачи исследовали изменения в легких, бронхах, трахее, кровеносных сосудах. Кроме того, КТ легких применяется и для диагностики онкологических заболеваний, туберкулеза, заболеваний органов средостения и многих других.

Фото: «СМ-Клиника» Иван Тимашков

«Срезы» и лучевая нагрузка

Важно знать, что компьютерные томографы очень разные, и основной параметр, которым они отличаются - количество снимков получаемое за один оборот трубки. Первые томографы имели два среза, сейчас это уже 16, 32, 64, 128 срезов.

На вопрос «Как часто можно делать КТ? Считается, что для человека безопасная доза составляет около 15-20 мЗв в год. При этом нагрузка во время одного исследования в среднем - 1,5-4 мЗв без контраста и 6-7 мЗв с контрастом. Таким образом, 1-2 исследования в год совершенно безопасны.

Если речь идет о большем количестве компьютерных томографий, то вопрос обычно решается так: если польза от диагностики (например, устранение непосредственной угрозы для жизни пациента) оказывается выше, чем потенциальный вред от нескольких процедур, выполненных на протяжении короткого времени, то их нужно делать.

Притягивая атомы водорода

Другое популярное исследование - МРТ. Оно основано на знакомом всем принципе магнита: электромагнитные волны притягивают ядра атомов водорода в человеческом теле. Атомы выстраиваются в определенную последовательность, которая фиксируется на снимках. С помощью МРТ мы обычно смотрим, все ли в порядке с головным и спинным мозгом, мягкими тканями, суставами, внутренними органами брюшной полости, малого таза.

В отличие от компьютерной томографии, где лучевую нагрузку нужно дозировать, процедура МРТ почти безвредна. Тем не менее, к ней существуют некоторые ограничения связанные с тем, что магнит в сканере притягивает металлические предметы (например, импланты) и влияет на работу кардиостимуляторов.

Исследовать все тело и даже заглянуть в сердце

Наряду с магнитно-резонансной томографией отдельных органов в обиход врачей вошла такая процедура, как МРТ всего тела. В отличие от обычного «магнитного» исследования, которое длится 30-40 минут, этот вариант диагностики выполняется около 1,5 часов и помогает буквально «увидеть» все органы изнутри.

Еще один сравнительно новый вид магнитно-резонансной томографии – МРТ сердца. Его выполняют не везде: для проведения исследования нужны определенные технические приспособления и особая программа. Но в некоторых местах – например, в «СМ-Клиника» на ул. Новочеремушкинская мы делаем его все чаще. Показания к такому виду диагностики следующие: инфаркты, миокардиты, подозрения на кардиомиопатии, системные заболевания.

«Центры компетенций» требуют проведения современной диагностики

Добавлю, что холдинг, в котором я работаю, старается оснащать все клиники современным «тяжелым» оборудованием – и большие, и средние (особенно открывшиеся недавно). При этом, парк техники регулярно обновляется.

В нашем Центре бариатрической хирургии (хирургии ожирения) установлен МРТ с допустимым весом пациентов до 200 кг и КТ для пациентов с весом до 227 кг. А если мы, например, говорим об оснащении Центра травматологии и ортопедии в Новых Черемушках, то там установлен современный 128-«срезовый» компьютерный томограф: И еще один нюанс – КТ и МРТ у нас можно выполнять не только в дневное, но и ночное время, что удобно для тех, кто работает с утра до позднего вечера.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама. ООО "СМ-Клиника" www.smclinic.ru, ИНН 7743613031, ОГРН 5067746883309, Юр. адрес: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, корпус 28, пом.VII, комн. 7