Лор рассказал, при какой боли в горле нужно обратиться к специалисту

https://static.news.ru/photo/de23d526-a998-11eb-83ed-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Недолеченная боль в горле в будущем может привести к серьёзным заболеваниям. Из-за такой беспечности у пациента даже спустя многие годы могут развиться болезни почек, сердца, печени и костей. Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал «Ридусу», как понять, при какой боли в горле нужно обязательно обратиться к специалисту.

По словам медика, при фарингите — воспалении задней стенки глотки — воспаление как быстро приходит , так и достаточно быстро уходит, в этом случае к лор-врачу можно не обращаться.

Другая ситуация с ангиной и тонзиллитом. Эти заболевания сопровождается жаром, высокой температурой, сильным недомоганием, вялостью и слабостью.

Зайцев отметил, что здесь без специалиста не обойтись, поскольку ангину нужно лечить антибиотиками и правильными врачебными назначениями. Если этого не сделать, то острый тонзиллит перейдёт в хронический и тогда уже нужно будет лечить последствия.

Хронический тонзиллит тянет за собой воспалительный процесс в сопряжённых вовлечённых органах — в сердце, почках, суставах и печени. Это может быть пиелонефрит (воспаление почек из-за попадания инфекции), гломерулонефрит (заболевание почек иммуновоспалительного характера), миокардит (воспаление сердечной мышцы) или бактериальный миокардит и ревматоидный артрит (хроническое воспаление суставов), — сказал лор-врач.

Зайцев отметил, что иногда ангина может проходить в скрытой форме и распознать её самостоятельно бывает сложно.

Нужно понимать серьёзность своего состояние. Если ты ходишь уже четыре дня с болью в горле, а состояние в лучшую сторону не меняется, а становится только хуже, то понятно, что само собой лучше не будет, — пояснил врач.

Специалист также добавил, что когда воспаление опускается вниз, то развивается ларингит. У заболевшего может исчезнуть или охрипнуть голос. Здесь риск состоит в том, что это может остаться навсегда.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушенный режим труда и отдыха могут спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте.