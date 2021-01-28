Лор рассказал, чем заменить палочки для чистки ушей

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Чистка ушей ватными палочками — небезопасный и устаревший метод. Так грязь может, наоборот, затолкаться обратно в ухо и создать ряд проблем, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев.

Такая ситуация приведёт к спрессовыванию серы и образованию пробки, а в худшем случае можно разодрать кожу слухового прохода или травмировать барабанную перепонку.

В качестве безопасной альтернативы ватных палочек врач высшей категории предложил использовать ушные капли, трёхпроцентную перекись водорода или соду.

За час до похода в душ и мытья головы в уши вставляются ватные фитильки с этим препаратом. Серные массы размягчаются и, когда человек моется, сера в разжиженном состоянии вытекает из ушного прохода, — цитирует Зайцева «Ридус».

В случае с содой, уточнил он, щепотку порошка следует намочить водой до состояния кашицы.

Удалять серную массу при помощи ватных палочек с осторожностью можно только в том случае, если дома есть система зеркал и человек видит свой слуховой проход и скопившуюся там грязь, добавил отоларинголог.

Верным признаком скопившейся серы, пояснил доктор, является ситуация, когда у человека уши не заложены и слышит он хорошо, но после мытья головы или плавания в бассейне их начинает закладывать, а через какое-то время слух возвращается. Это, отметил Зайцев, серьёзный повод обратиться к специалисту и в повседневной жизни.

Он рекомендовал хотя бы раз в год посещать врача и делать гигиеническую чистку ушей. Лучшее время для этого — перед отпуском. Всё потому, что во время плавания в воде сера в ухе начинает разбухать, что приводит к закладыванию уха и в ряде случаев — к болевым ощущениям.

Ранее, как писал NEWS.ru, отоларинголог Иван Лесков заявил, что сера в ушах, пусть в небольшом количестве, но нужна. Она защищает кожу слухового прохода. При этом, как и другие специалисты, он не рекомендовал проводить чистку палочками.