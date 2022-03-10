Лор посоветовал капли для увлажнения слизистой в носу весной
Лор Зайцев: для увлажнения слизистой в носу стоит использовать маслянистые капли
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:52, 10 марта 2022
Фото: pexels.com
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Для увлажнения слизистой оболочки в носу стоит использовать маслянистые капли, а не сосудосуживающие, предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с изданием «Слово и Дело». Эта процедура будет актуальна весной, когда воздух начнёт становиться сухим. Врач отметил, что важно будет использовать увлажнители воздуха.
Можно также применять персиковое и абрикосовые масла. У них вязкость не очень высокая, но они будут слизистую увлажнять и смягчать. Важно закапать их в полость носа, запрокинуть голову, тогда масло будет стекать по задней стенке глотки, и вся полость носа смягчится. Такую процедуру можно проводить два раза в день. Ни в коем случае нельзя использовать растительное, оливковое, облепиховые масла — у них совершенно другая вязкость, — сказал Зайцев.
Он добавил, что весной можно применять ингаляторы: небулайзерные, ультразвуковые или паровые.
Ранее Владимир Зайцев сообщал, что возвращать способность воспринимать запахи после коронавируса нужно в кабинете у врача. Лор назначит специальные процедуры, которые помогут снять воспаление обонятельных рецепторов и луковиц, если дело в нём. Он также предостерёг от использования алкоголя в этих целях.