Лор посоветовал капли для увлажнения слизистой в носу весной

Фото: pexels.com

Штамм коронавируса «дельтакрон» в любом случае рано или поздно появится в России, заявил терапевт Алексей Водовозов. Тем не менее он предположил, что из-за текущей геополитической обстановки мутация COVID может появиться в РФ позже, чем в других странах, пишет «Москва 24».

В любом случае, «дельтакрон» доберется и до нашей страны. Вещь эта глобальная. Сейчас, конечно, существенно сократились контакты с внешним миром, может быть, за счет этого произойдет замедление, но тем не...