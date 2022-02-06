Лор объяснил причину потери запахов после COVID

Врач-отоларинголог Иван Лесков заявил URA.RU, что человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Он рассказал про работу учёных из Бельгии, которые брали пробы тканей умерших от коронавируса людей, чтобы подтвердить гипотезу.

Эти клетки, в принципе, восстанавливаются. Итальянские исследователи называют цифру в 80 дней, германские — 100 дней, но бывает, что у людей не возвращаются запахи и после этого. И здесь, к сожалению, мало, что можно сделать, — пояснил Лесков.

По его словам, есть и второй вариант, согласно которому, у людей наблюдаются нарушения неврологического плана, когда обонятельный анализатор не получает сигнал от клеток в носу. В этом случае эксперт посоветовал обращаться к неврологу, чтобы выявить причину недуга и попытаться его исправить.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человек, который переболел штаммом «дельта», не приобретает иммунитет от «омикрон»-штамма, и наоборот. Он предположил, что, как только закончится волна «омикрона», начнётся очередная волна предыдущего штамма. Он отметил, что если его теория подтвердится, то график заболеваемости будет напоминать «двугорбого верблюда».