ЛОР назвал отличия симптомов гайморита от коронавируса

Симптомы гайморита и коронавируса легко перепутать между собой и очень сложно отличить одно заболевание от другого без консультации с врачом, рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.
Существуют косвенные признаки гайморита, в частности, цвет и продолжительность выделений из носа, но диагноз можно поставить только сделав снимок околоносовых пазух. При этом наличие гайморита не говорит об отсутствии коронавируса,
Самая яркая отличительная черта гайморита, помимо потери обоняния, — это гнойное течение из носа, выделения зелёного или жёлтого цвета, особенно если они продолжаются больше недели. Это даёт нам косвенно заподозрить, что в процесс воспаления вовлечены околоносовые пазухи, — объяснил доктор.
Отоларинголог добавил, что гайморит, как правило, является осложнением течения острых респираторных инфекций, в число которых входит и коронавирус. Пациенты с гайморитом и подтверждённым COVID-19 одновременно сейчас наблюдаются у Кошелева.
Врач посоветовал не гадать, какая именно болезнь стала причиной проблем с обонянием, а сдать анализ на коронавирус при появлении любых симптомов ОРВИ в которые, помимо потери возможности чувствовать запахи, входят и насморк, и гнойные выделения из ноздрей.
Если вы будете искать первопричину самостоятельно, это может затянуться на время, инфекция распространится среди других людей и врачей, у которых вы будете искать ответ. А это в современных реалиях просто недопустимо, — резюмировал врач.
Как писал NEWS.ru ранее, некоторые симптомы, сопутствующие коронавирусу, остаются и спустя несколько месяцев после выздоровления, рассказал психолог Сергей Ланг, переболевший новой инфекцией вместе со всей своей семьёй.