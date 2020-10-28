ЛОР назвал отличия симптомов гайморита от коронавируса

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Симптомы гайморита и коронавируса легко перепутать между собой и очень сложно отличить одно заболевание от другого без консультации с врачом, рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.

Существуют косвенные признаки гайморита, в частности, цвет и продолжительность выделений из носа, но диагноз можно поставить только сделав снимок околоносовых пазух. При этом наличие гайморита не говорит об отсутствии коронавируса, передаёт «Москва 24».

Самая яркая отличительная черта гайморита, помимо потери обоняния, — это гнойное течение из носа, выделения зелёного или жёлтого цвета, особенно если они продолжаются больше недели. Это даёт нам косвенно заподозрить, что в процесс воспаления вовлечены околоносовые пазухи, — объяснил доктор.

Отоларинголог добавил, что гайморит, как правило, является осложнением течения острых респираторных инфекций, в число которых входит и коронавирус. Пациенты с гайморитом и подтверждённым COVID-19 одновременно сейчас наблюдаются у Кошелева.

Врач посоветовал не гадать, какая именно болезнь стала причиной проблем с обонянием, а сдать анализ на коронавирус при появлении любых симптомов ОРВИ в которые, помимо потери возможности чувствовать запахи, входят и насморк, и гнойные выделения из ноздрей.

Если вы будете искать первопричину самостоятельно, это может затянуться на время, инфекция распространится среди других людей и врачей, у которых вы будете искать ответ. А это в современных реалиях просто недопустимо, — резюмировал врач.

Как писал NEWS.ru ранее, некоторые симптомы, сопутствующие коронавирусу, остаются и спустя несколько месяцев после выздоровления, рассказал психолог Сергей Ланг, переболевший новой инфекцией вместе со всей своей семьёй.