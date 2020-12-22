Лор дала советы по восстановлению обоняния после COVID-19

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С потерей обоняния, аносмией, часто сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Врач-отоларинголог, фониатр Анна Колесникова сообщила, что при заболевании повреждаются не обонятельные рецепторы, а поддерживающие их клетки, и у 70% людей обоняние полностью восстанавливается в сроки от двух недель до двух месяцев. Чтобы ускорить этот процесс, она посоветовала «тренировать» нос пахучими веществами.

Молекулы пахучих веществ раздражают рецепторы, что способствует быстрому восстановлению обоняния, — рассказала Пятому каналу Колесникова.

Врач посоветовала устроить носу обонятельный тренинг. На ватный диск накапать эфирное масло, поднести к носу и вдыхать в течение 10–15 секунд. Потом отдохнуть пару минут и повторить с другим маслом. Тренироваться так лучше дважды в день.

Также, по её словам, восстановить обоняние поможет приём витаминов группы B с микроэлементами: кальцием и магнием.

Как писал NEWS.ru, упражнения, которые активизируют дыхание, способны облегчить последствия коронавируса, сообщил энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул. При этом он отметил, что лучше всего избежать заражения, в чём также помогут упражнения, заставляющие человека дышать активнее. Их польза заключается и в том, что физические нагрузки позволяют смягчить эмоциональные стрессы, которые ослабляют иммунитет.

По его словам, лёгкие человека отвечают за эмоции, поэтому необходимо восстанавливать их силу, чтобы противостоять «нападениям вирусных заболеваний».