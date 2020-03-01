https://static.news.ru/photo/05d33db6-5bb9-11ea-86f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/Global Look Press

Президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рыжкова назвала три главных фактора развития рака молочной железы: лишний вес, стресс и наследственность.

Жировая ткань накапливает гормон эстроген, который становится вредным при высокой концентрации. Стрессовые ситуации и психоэмоциональная неустойчивость негативно влияют на процессы в организме. Мутации генов, отвечающих за противоопухолевый белок, — наследственный фактор.

Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно и риск заболеть меньше. Если же мутация есть, то мы знаем, что ген имеет две копии, значит, одна копия не работает и этого белка становится в два раза меньше, — заявила Рыжкова в эфире радио «Говорит Москва».

По словам маммолога, рак молочной железы можно победить как удалением поражённых органов, так и лекарствами. Но проще минимизировать негативные факторы до развития болезни.

Как писал NEWS.ru, онкологи считают своевременную диагностику рака самым важным методом в борьбе с развитием заболевания.