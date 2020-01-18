https://static.news.ru/photo/215bf30c-3a30-11ea-b882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 3 тысяч из 5,5 тысячи пришедших на московские водоёмы окунулись в иордани в Крещенский сочельник, сообщает департамент гражданской обороны, противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций города Москвы.

Крещенские купания начались в 14:30 на Борисовских прудах, к вечеру 18 января самыми популярными оказались иордани в Строгино, на озёрах Святом и Мещерском.

По информации РИА Новости, городские власти ждут наплыва купающихся после полуночи. На местах дежурят более 200 спасателей.

Как писал NEWS.ru, врачи предупредили москвичей об опасности купания этой зимой — существует опасность переохлаждения на фоне обманчиво тёплой погоды.