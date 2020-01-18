Около 3 тысяч из 5,5 тысячи пришедших на московские водоёмы окунулись в иордани в Крещенский сочельник, сообщает департамент гражданской обороны, противопожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций города Москвы.
Крещенские купания начались в 14:30 на Борисовских прудах, к вечеру 18 января самыми популярными оказались иордани в Строгино, на озёрах Святом и Мещерском.
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Как писал NEWS.ru, врачи предупредили москвичей об опасности купания этой зимой — существует опасность переохлаждения на фоне обманчиво тёплой погоды.
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