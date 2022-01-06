Лидер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

Медики выявили коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова, который должен был в составе сборной РФ участвовать в этапе Кубка мира в Оберхофе с 7 по 9 января, говорится в сообщении Союза биатлонистов России. Спортсмена пришлось изолировать, чтобы не заразились другие участники команды.

Россияне выступят в спринте, гонке преследования и двух смешанных эстафетах. В состав команды вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Тест Эдуарда Латыпова на COVID-19 оказался положительным. Он изолирован от команды в Оберхофе. Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно. Желаем ему скорейшего выздоровления! — отмечается в сообщении организации.

Эдуард Латыпов — российский биатлонист, призёр чемпионата мира и Европы по биатлону, призёр чемпионата мира по летнему биатлону, победитель Универсиады, чемпион мира и Европы среди юниоров.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович был задержан в аэропорту австралийского Мельбурна, куда он прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии, из-за проблем с документами. Позже выяснилось, что спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Разбирательство длилось около восьми часов, после чего виза спортсмена была аннулирована, а самого его предупредили о необходимости покинуть страну.

Телеканал 9News предполагает, что Джокович отправлен в один из отелей Мельбурна, а позднее будет депортирован из страны. При этом по законам Австралии теннисист может обжаловать решение погранслужбы в суде или обратиться за новой визой.