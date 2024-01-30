«Личное дело женщины»: Томская область не будет ужесточать правила абортов В Томской области отказались ужесточать правила проведения абортов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Томская область не будет ужесточать правила проведения абортов, а женщины должны иметь право выбора, заявила спикер облдумы Оксана Козловская на пресс-конференции с журналистами. По словам Козловской, которые приводят «Вести-Томск», в ряде регионов России уже идет обсуждение предложений на эту тему, но власти Томской области не планируют и не готовят инициатив, поскольку это «личное дело каждой женщины». К тому же, по ее словам, в России сегодня достаточно мер социальной поддержки семей, которые могут скорректировать рождаемость в регионе эффективнее, чем запреты и ограничения.

Подобные инициативы в Томской области не готовятся. Мы знаем, что в ряде регионов идет активное обсуждение этих инициатив. Но я все-таки считаю, что это личное дело каждой женщины, не надо ее лишать этого права, — пояснила председатель регионального парламента.

Ранее мэр Невинномысска Михаил Миненков обратился к мужчинам с просьбой «подкрасться к любимой» ночью, чтобы на рекордном уровне повысить рождаемость через девять месяцев. Градоначальник подчеркнул, что обществу нужны правильные ориентиры, рождение детей — один из них.