Летучая рассказала, как на ней отразился полный отказ от сахара

https://static.news.ru/photo/3eb4b182-46ff-11eb-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Самая главная составляющая бьюти-рутины — это питание, считает телеведущая Елена Летучая. Она призналась, что всегда была сладкоежкой, но научилась «обманывать» организм.

Ведущая заявила, что она против диет, но придерживается основ правильного питания. Основу её рациона составляют овощи, зелень и фрукты, мяса она практически не ест и позволяет себе, только когда «организм требует». Большую часть калорий Летучая советует получить до полудня, а после 18–19 часов не есть вовсе, передаёт «Семь дней».

Всем своим знакомым и подругам всегда говорю: если хотите быть в форме — зашейте себе рот после 19 часов. Не надо есть по ночам, нельзя ни в коем случае кусочничать, вообще лучше забыть слово «перекус». Когда я ем, то не смотрю телевизор и никогда не сижу в телефоне. Иначе я просто не чувствую вкуса еды. Ещё не пью воду до и после еды, — заявила Летучая.

Кроме того, 41-летняя дива полностью исключила из своего рациона сахар и всё жирное, а также снизила количество соли. Как ни странно, звезда шоу «Ревизорро» редко ест в ресторанах и предпочитает готовить сама.

Я ведь тоже очень большая сладкоежка, но отказалась от сахара. Когда мой организм начинает требовать сахар, я его обманываю — делаю желе с ягодами. Ещё я нашла правильный шоколад, в производстве которого не используется сахар. Через полтора месяца увидела, как улучшилось моё здоровье, как подтянулась кожа. Это самое полезное, что может сделать человек для собственного здоровья, — посоветовала Летучая.

Карантин отразился на её внешности самым лучшим образом, добавила она: на самоизоляции ведущая стала много спать, а от нехватки сна кожа увядает.

Как писал NEWS.ru, существует диета, которая может помочь человеку похудеть перед Новым годом. О ней на своём YouTube-канале рассказал диетолог Алексей Ковальков. По словам врача, состав продуктов имеет более важное значение, чем их калорийность.