https://static.news.ru/photo/3ea229ee-2339-11ea-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сердечная мышца у профессиональных спортсменов, подверженных большим нагрузкам, изнашивается быстрее, чем у обычных людей, заявил кардиохирург Лео Бокерия.

По его словам, у профессиональных спортсменов масса сердца больше, чем у обычного человека. Со временем увеличение объёма миокарда неизбежно увеличивает и объём соединительной ткани на органе. Это делает сердце менее выносливым. У спортсменов, имеющих большие нагрузки в течение длительного времени, «износ» миокарда происходит быстрее.

Действительно, при большой нагрузке увеличивается и масса миокарда — мышцы сердца. Если у человека есть гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия (утолщение перегородки сердца), это может привести к смертельному исходу при больших нагрузках, — заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия в интервью ТАСС.

Вида спорта, где есть тяжёлые нагрузки, например пауэрлифтинг, бег на длинные дистанции, плавание и те виды спорта, где преобладает развитие конкретной группы мышц, могут нанести наибольший ущерб организму, добавил врач.

Ранее NEWS.ru писал, что лучшей профилактикой гипертонии является простая ходьба, по словам Лео Бокерия.