https://static.news.ru/photo/01bcea90-233f-11ea-aa14-fa163e074e61_660.jpg Лео Бокерия Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Лео Бокерия назвал соблюдение распорядка дня, наличие интересного занятия в жизни и позитивный настрой секретами здоровья. 79-летний академик рассказал, что в 7:45 утра каждый день уже находится в операционной.

Первой привычкой, полезной для здоровья, является хорошее настроение, без позитивного настроя «ничего не получится», уверен кардиохирург.

Я, например, всегда, когда встаю утром, делаю что-то такое, чтобы развеселить свою жену, рассмешить, или рассказываю анекдот, — поделился он с агентством ТАСС.

Важно, чтобы у человека было интересное занятие, чтобы у него была возможность созидания. Люди, которые всю жизнь созидают, как правило, долго живут, уверен врач. Глубокий сон, правильное питание и физическая активность также необходимы.

Отвечая на вопрос о часах сна, которые нужны организму, Бокерия, который в 7:45 утра ежедневно уже должен быть в операционной, заявил, что встаёт в 6:00, а спит при этом по шесть часов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лео Бокерия рассказал об опасностях для профессиональных спортсменов.