Академик назвал элементарный способ продлить жизнь

https://static.news.ru/photo/126b9314-42ce-11eb-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым простым способом прибавить себе лишние годы является ходьба, считает сердечно-сосудистый хирург и академик Лео Бокерия. По его словам, эксперты провели масштабные исследования, согласно которым люди с сидячим образом жизни теряют семь-восемь лет. А те, кто ходит суммарно хотя бы два часа в неделю, наоборот, прибавляют себе тот же срок пребывания на этом свете. Например, можно пройти пару остановок вместо поездки на транспорте, отказаться от пользования лифтом и эскалатором.

Существует менее заметный, менее очевидный, но не менее коварный враг, ежегодно уносящий жизней значительно больше, чем COVID-19 — это пандемия физической пассивности, бич XXI века, — цитирует эксперта портал KP.RU.

Бокерия добавил, что именно движение играет чрезвычайно важную роль в сохранении здоровья. Элементарная ходьба восстанавливает физическую форму и поддерживает её. Кроме того, у неё практически нет противопоказаний, не требуются спецодежда или спортивные снаряды. При этом важно соблюдать регулярность, необходимые два часа можно разбить на несколько дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России в минувшем году стали в восемь раз чаще обращаться в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни. Связано это с популяризацией физической активности на государственном уровне. В этом году обеспокоенность населения своим здоровьем выросла ещё сильнее, однако статистику портит нежелание людей ходить к врачам во время пандемии, отмечают специалисты.