Лекарство от тяжёлой формы COVID-19 может появиться до конца года

Специалисты тель-авивской клиники «Ихилов» намерены до конца 2021 года провести полный цикл исследований препарата от тяжёлой формы коронавируса.
Первый этап испытаний уже показал высокую эффективность лекарства. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день. В рамках исследования препарат получили 30 пациентов. Больные стали заметно лучше дышать, у них снизилось воспаление, а через несколько дней они смогли выписаться из больницы.
Как
Ранее российские учёные начали разработку генотерапевтических лекарств от коронавируса. Для этого они намерены выяснить, как работает генный иммунитет при инфицировании. Усилия объединили специалисты Высшей школы экономики, МГУ, Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н. И. Пирогова и московской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова.