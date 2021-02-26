Лекарство от тяжёлой формы COVID-19 может появиться до конца года

Первый этап испытаний уже показал высокую эффективность лекарства. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день. В рамках исследования препарат получили 30 пациентов. Больные стали заметно лучше дышать, у них снизилось воспаление, а через несколько дней они смогли выписаться из больницы.

Как сообщил РИА Новости создатель лекарства профессор Арбар Надир, в ближайшее время клиника приступит ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение новым препаратом и 50 получат плацебо, а затем перейдёт к третьему этапу, в котором примут участие несколько сотен больных.

Ранее российские учёные начали разработку генотерапевтических лекарств от коронавируса. Для этого они намерены выяснить, как работает генный иммунитет при инфицировании. Усилия объединили специалисты Высшей школы экономики, МГУ, Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н. И. Пирогова и московской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова.