Лечение коронавируса антибиотиками может привести к опасным осложнениям

https://static.news.ru/photo/1f5ac3ea-28cc-11eb-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приём антибиотиков при инфицировании коронавирусом может ухудшить состояние больного и привести к серьёзным осложнениям. К такому выводу пришли учёные из Хуачжунского университета науки и технологии.

Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с коронавирусом, которые не испытывали тяжёлых симптомов. Они поступили в медучреждения с низким риском бактериальной инфекции. При этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков. В течение месяца наблюдений у части пациентов появились осложнения. В группе, где принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной.

Учёные пришли к выводу, что антибиотики способствовали прогрессированию заболевания, длительному сроку пребывания в стационаре и развитию вторичных инфекций. Связи с повышенной летальностью выявлено не было.

Специалисты рекомендуют избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости, пациентам с нетяжёлым COVID-19, особенно на ранних стадиях.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев заявил, что при лечении коронавирусной инфекции на дому ни в коем случае не стоит принимать антибиотики. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы. По его словам, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной.

Тем не менее, отметил медик, занимаясь самолечением от коронавирусной инфекции лёгкой и средней тяжести, люди нередко принимают комбинацию из двух-трёх антимикробных препаратов. В лучшем случае неправильное применение таких лекарств при самолечении не даст результатов. Зачастую же оно провоцирует серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов, предупредил он. В ряде случаев это может привести к смерти. Более того, подобные случаи уже происходили, писал NEWS.ru.