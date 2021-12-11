Минздрав ФРГ: ближайшие четыре года COVID не получится победить
Минздрав ФРГ: в ближайшие четыре года COVID не получится победить из-за новых штаммов
Софья Купервасер
Софья Купервасер
19:32, 11 декабря 2021
Карл ЛаутенбахФото: Karl.Lauterbach.spd/facebook.com
Читайте нас в Google Новости
Новый министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутенбах в интервью Bild заявил, что в ближайшие четыре года победить пандемию коронавируса не получится, в частности, из-за постоянной модификации вируса SARS-CoV-2. О назначении Лаутенбаха в германский Минздрав сообщалось 8 декабря 2021 года.
Нам не удастся полностью победить вирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами. Новые варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, — сказал политик.
Однако эпидемиолог обнадёжил, что вакцинация способна обеспечить защиту от вируса. Новый глава Минздрава ФРГ — сторонник обязательной вакцинации, он уверен, что прививка способна защитить даже от новых штаммов COVID-19. В отношении «омикрон»-штамма министр заявил, что понадобится бустерная прививка, вопрос о четвертой дозе остаётся открытым.
Ранее сообщалось о новом инъекционном препарате для лечения коронавирусной инфекции, зарегистрированном ГК «Промомед». «Арепливир»( фавипиравир), так называется новое лекарство, предположительно, до конца года появится в столичных стационарах.