Минздрав ФРГ: ближайшие четыре года COVID не получится победить

Новый министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутенбах в интервью Bild заявил, что в ближайшие четыре года победить пандемию коронавируса не получится, в частности, из-за постоянной модификации вируса SARS-CoV-2. О назначении Лаутенбаха в германский Минздрав сообщалось 8 декабря 2021 года.

Нам не удастся полностью победить вирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами. Новые варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, — сказал политик.

Однако эпидемиолог обнадёжил, что вакцинация способна обеспечить защиту от вируса. Новый глава Минздрава ФРГ — сторонник обязательной вакцинации, он уверен, что прививка способна защитить даже от новых штаммов COVID-19. В отношении «омикрон»-штамма министр заявил, что понадобится бустерная прививка, вопрос о четвертой дозе остаётся открытым.

Ранее сообщалось о новом инъекционном препарате для лечения коронавирусной инфекции, зарегистрированном ГК «Промомед». «Арепливир»( фавипиравир), так называется новое лекарство, предположительно, до конца года появится в столичных стационарах.