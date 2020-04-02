Латвийский врач назвал хронические заболевания, которыми «питается» COVID

https://static.news.ru/photo/42b37402-7582-11ea-b92a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Председатель правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис объяснил, что происходит с организмом человека, у которого есть ряд хронических заболеваний, когда в него попадает коронавирус. В группе риска астматики, диабетики и сердечники.

Что происходит с человеком, когда у него приступ астмы? В дыхательных путях возникают спазмы, и они сужаются. Коронавирус будет «питаться» такой болезнью, усугублять её. Ещё этот вирус «любит» диабетиков. Что делает повышенный сахар в крови? Он ослабляет иммунитет, — приводит его слова argumenti.ru.

Медик также объяснил, почему вирус опасен для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Сосуды не успевают снабжать сердечную мышцу необходимым количеством крови. Совершенно любая инфекция может привести к страшным последствиям. А коронавирус, который умеет видоизменяться в организме человека, не очень и предсказуем, — подчеркнул он.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской автономной области. Всего в стране выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян.

Ранее специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова сообщили о том, что здоровые люди, которые переболели коронавирусом, могут получить к нему стойкий иммунитет. Однако это не касается людей с ослабленным здоровьем или тех, кто переболел COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме, писал NEWS.ru.