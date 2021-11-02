Латвийский врач дал советы по лечению коронавируса

Cвоевременная вакцинация является главным условием успешного лечения коронавируса. При заражении COVID-19 следует пить больше воды, чая, а также делать дыхательные упражнения, приводит издание argumenti.ru слова латвийского врача Яниса Петрониса.

Конечно, есть те, которые легко переносят, но это просто «рулетка». Точно могу сказать, что следует пить, пить, пить больше воды, морсов, чая. <...> Непременно следует подумать о своих лёгких, дыхании: например, спать лучше на животе. И делать дыхательные упражнения: наберите (сколько можете) воздуха в лёгкие и медленно выдыхайте, — посоветовал Петронис.

Он также отметил, что нужно хотя бы немного двигаться, поскольку коронавирус «боится» свежего воздуха и движений. Если температура выше 38 градусов, то следует её сбивать жаропонижающими.

Ранее врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников заявил, что не следует лечиться дома антибиотиками, поскольку на коронавирус они не действуют. Такие лекарства нужны тяжёлым больным, которые находятся в реанимации и подключены к ИВЛ, а также пациентам, у которых COVID-19 сочетается с бактериальными инфекциями.