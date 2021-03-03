Лаборатории назвали долю положительных тестов на антитела к COVID-19

https://static.news.ru/photo/b1faaf96-36b2-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

С сентября 2020 года доля положительных тестов на антитела к коронавирусу увеличилась почти в два раза. Данные лабораторной службы «Хеликс» приводит РБК.

По информации издания, в 1 марта доля положительных тестов на антитела IgG к SARS-CoV-2 составляет 35% против 14% в сентябре 2020 года.

Самый высокий рост выявлен в Краснодарском крае (с 7% до 36%), Челябинской области (с 6,7% до 29%) и Тюменской области (с 7,3% до 29%).

В Москве доля граждан с антителами насчитывает 31%, что говорит о приросте с сентября в 2,9 раза. В Санкт-Петербурге — 34%, прирост составил 1,7 раза.

По словам экспертов, в марте антитела уже можно учитывать не только у переболевших, но и у тех, кто вакцинировался.

В свою очередь, «Инвитро» сообщает о 31,3% тестов с наличием антител. В лаборатории отмечают, что за тестом на антитела женщины обращаются немного чаще мужчин: 58% против 42%.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что иммунитет выработался лишь у 5,6–6% россиян, то есть иммунная защита имеется только у 8–9 миллионов граждан.

NEWS.ru писал, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. При этом она уточнила, что этот прогноз не учитывает вакцинацию.