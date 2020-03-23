https://static.news.ru/photo/6a0b2446-6cea-11ea-bfb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Министерство здравоохранения Московской области запустило 23 марта в регионе две лаборатории для исследований на коронавирус.

Исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, — говорится в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на которое ссылается «Интерфакс».

Уточняется, что в ближайшее время запустят ещё три лаборатории. Проводить анализы в них будут только по назначению врача.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что медики поставили предварительный диагноз «коронавирус» 18 жителям региона. Он также подчеркнул, что особую опасность коронавирус представляет для людей старшего возраста. Губернатор призвал их с пониманием отнестись к принимаемым властями мерам против распространения заболевания и соблюдать вводимые ограничения.

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.