L-тироксин для щитовидной железы начали выпускать в Новосибирске

Российская фармацевтическая компания Renewal начала выпуск L-тироксина для щитовидной железы в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Исполнительный директор фармпроизводителя Владимир Гречкин заявил, что первая партия препаратов в дозировке 50 мкг и 100 мкг появится в аптеках в первой половине мая.

Производственные мощности позволяют выпускать 500 тысяч упаковок в месяц, а затем компания намерена поднять показатель до миллиона упаковок. Её производственно-исследовательский комплекс находится в Новосибирске и в рабочем посёлке Сузун.

До этого лекарство поступало только от иностранных фармацевтических компаний, но 6 апреля Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на производство этого жизненно важного препарата.

В марте в ряде регионов России сообщалось об исчезновении с аптечных полок L-тироксина. Тогда Росздравнадзор заявил, что проблем с запасами препарата нет, однако позднее признал повышенный спрос на препарат.

Вообще же отсутствие некоторых видов иностранных лекарств на отечественном рынке связано с изменением логистических цепочек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, власти рассчитывают на то, что дефицита лекарств в стране не будет.