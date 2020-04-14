Куркума оказалась мощным природным антисептиком для организма

https://static.news.ru/photo/94e30916-7e3a-11ea-ac5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/stevepb-282134

Специалисты в сфере медицины назвали куркуму мощным природным антисептиком для человеческого организма.

Как пишет портал Food.News, проведённые исследования продемонстрировали, что данная специя обладает сильным противовоспалительным и антисептическим эффектом. Медики посоветовали добавлять куркуму в смузи, заправки для салатов и некоторые другие блюда, пишут Argumenti.ru.

Ранее в Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Эти продукты в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияют на иммунитет, однако по степени эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.

После появления в Интернете информации о якобы пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса цены на него взлетели до семи тысяч рублей за килограмм. По мнению Федеральной антимонопольной службы, скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», писал NEWS.ru.