Курильщиков предупредили об опасности аномальной жары Кардиолог заявил о риске нехватки кислорода у курильщиков во время жары

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У курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы могут возникать проблемы со здоровьем во время аномальной жары, рассказали эксперты в беседе с ТАСС. В частности, может появиться нехватка кислорода, заявил сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев.

В группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди, которые страдают сердечными заболеваниями, а также курильщики, люди с избыточным весом, люди с заболеваниями эндокринной системы. Никотин резко усиливает гипоксию, то есть создает состояние оскудения кислородом, в жару это крайне опасно, — сказал он.

Врач посоветовал в жаркую погоду отказаться от кофе, алкогольных напитков и сладкой газировки. Также стоит исключить чрезмерные физические нагрузки. Кроме того, необходимо уделить внимание питанию: убрать острую, тяжелую и мясную пищу. Жару лучше всего пережидать дома, чтобы снизить риск теплого удара.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России ждет похолодание до +18 градусов после аномальной жары. Понижение температуры и кратковременные дожди придут на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.