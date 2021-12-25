Курильщиков предупредили о новых штрафах в 2022 году

В 2021 году под запрет попало курение в медицинских учреждениях, в местах торговли, на складах, также появились требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В 2022 году запреты для курильщиков ужесточат, рассказал агентству ПРАЙМ юрист Павел Корытов.

По словам юриста, граждан будут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Более строгой станет и ответственность в случае пожара, возникшего по вине курящего.

Также продолжится рост цен на сигареты. В 2021 году их стоимость увеличилась на 20%, но в 2022 году появятся новые требования.

В 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак», — предупредил юрист.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему люди, которые бросили курить, резко начинают толстеть. По словам эксперта, человек, который регулярно потребляет никотин, подавляет выработку кишечного сока. С отказом от сигарет человек начинает чаще потреблять пищу.