https://static.news.ru/photo/f4883410-be80-11e9-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Учёные выяснили, какие продукты необходимо употреблять курильщикам, чтобы снизить риск возникновения рака.

Для этого они изучали рацион питания 56 тысяч жителей Дании в течение 23 лет. На момент старта эксперимента их возраст составлял от 52 до 60 лет. За это время умерли 14083 участников исследования, из них 6299 — от онкологических заболеваний, а 4065 — от сердечно-сосудистых.

По данным учёных, продолжительность жизни людей, которые регулярно употребляли цитрусовые, яблоки, чернику, зелёный чай и другие продукты, содержащие флавоноиды, была дольше.

Максимальный положительный эффект такая еда оказала на любителей покурить и выпить. Однако флавоноиды способны лишь смягчить, а не нивелировать вред от табака и алкоголя, передаёт Nature .

Ранее News.ru писал, что число умерших от рака россиян за первые шесть месяцев 2019 года увеличилось на 1,5%. За это время от онкологических заболеваний скончались 149 384 человека.