https://static.news.ru/photo/735316ac-53e1-11ea-be5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четвёртым из наиболее опасных факторов риска для россиян является употребление табака. Эта вредная привычка является причиной 15,1% смертей в стране. К таким выводам пришли специалисты из Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

Курение является причиной 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых россиян и 45% случаев возникновения онкологии, — пояснила директор центра Наталья Комарова.

При этом Россия по-прежнему остаётся одной из самых курящих стран мира. Как выяснили в «Сколково», приверженцами этой вредной привычки остаются более 35 млн россиян. Каждый пятый из них выкуривает больше одной пачки сигарет в день, передаёт ТАСС.

По мнению экспертов, если электронные сигареты приравняют к табаку, то уровень курения снизится с 29% до 16%. Также с 22% до 13% сократится и доля связанных с вредной привычкой заболеваний.

14 февраля Минздрав выступил за антитабачные ограничения для электронных сигарет. Речь идёт и о запрете продажи несовершеннолетним, и о курении в общественных местах, и о запрете рекламы. В начале февраля ведомство также поддержало инициативу запретить жильцам коммуналок курить в кухнях и туалетах.

Как писал NEWS.ru, ранее группа учёных из Кембриджа и Института Сенгера обнаружила, что клетки лёгочного эпителия начинают восстанавливаться после отказа человека от курения. Считалось, что урон от табачного дыма накапливается и вызванные канцерогенами мутации остаются до смерти.