Мясников заявил, что курение уменьшает размер пениса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пристрастие к курению приводит к уменьшению мужского достоинства, заявил в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, габариты полового органа зависят от степени его кровенаполнения, а привычка курить оказывает негативное влияние на сосуды.

Тот самый орган (половой член), про который мы говорим, (...) как губка. И, соответственно, все зависит от степени его кровенаполнения. Ну, как вот мы надуваем мячик: если он слабо надут, он, соответственно, меньше, если сильно раздут, соответственно, становится больше, — пояснил эксперт.

Мясников констатировал, что привычка курить со временем негативно сказывается на сосудах, приводя к атеросклерозу и другим похожим осложнениям, в конечном итоге пристрастие к никотину приведет к тому, что половой орган уменьшится. Врач, говоря о конкретных цифрах, констатировал, что после 15 лет курения по пачке в день мужское достоинство курильщика точно уменьшится.

Ранее онколог Андрей Пылев заявил, что подавляющее количество онкологических заболеваний возникает из-за внешнего воздействия или неправильного образа жизни. В числе таких привычек оказалось курение.