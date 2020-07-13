Кулинар назвала «убийцу» холестерина в организме

https://static.news.ru/photo/1dfcd8be-c515-11ea-93c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из главных уничтожителей холестерина в организме является авокадо. В мире существует около тысячи сортов этого плода, хотя в Россию завозят только пять, рассказала редактор и переводчик кулинарных книг Ольга Ивенская.

По её словам, многие диетологи советуют употреблять авокадо, так как он максимально полезен для человека. Количество полезных веществ в нём поражает воображение, но главное — это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы организму. Этот плод более богат калием, чем бананы.

В его составе есть магний и при этом крайне мало натрия. Такое сочетание для сердца — «коктейль здоровья», рассказала Ивенская. Баланс веществ в мякоти плода таков, что его рекомендуют при диетах для похудения.

То есть, это такой жир хороший, который способствует уничтожению в организме плохого холестерина. А в самом авокадо холестерина нет, – рассказала кулинар в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Она отметила, что это весьма недооценённый продукт – «настоящий суперфуд». При этом, уверяет Ивенская, от авокадо нет вреда. Его мякоть гипоаллергенна, а пюре из авокадо в качестве прикорма дают детям, не достигшим годовалого возраста.

Что касается взрослых, то для них подойдёт «холодный суп» из этого плода, его можно разливать по бокалам и подавать гостям в качестве аперитива. К такому необычному угощению можно добавить волокна краба или сурими снежного краба, либо посыпать хрустящими крутонами или добавить сухой жареный лук, рассказала эксперт.

Она отметила, что плод сочетается практически со всем. Но лучше всего авокадо сочетать с нежными по вкусу дополнениями. Резкие вкусовые дополнения - солёные огурцы или запечённое мясо с большим количеством специй - приведут к тому, что авокадо потеряется на этом фоне.

Ранее в колумбийском городе Санта-Марта, как писал NEWS.ru, полицейские изъяли около 468 килограммов кокаина. Наркотики находились в плодах и были замаскированы под семена авокадо.