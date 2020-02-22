NEWS.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапии лицам с ВИЧ в два раза — до 90%. Он поручил кабмину до 1 июля утвердить новую госстратегию по борьбе с вирусом до 2030 года.
В России на учёте с ВИЧ стоит 11 тысяч детей. Они заразились вирусом от своих матерей. Больше половины инфицированных — старше 11 лет.
Всего в 2019 году в России зафиксировано 80 118 новых случаев заражения ВИЧ. Самый высокий уровень заболеваемости в возрастной группе от 30 до 40 лет.