https://static.news.ru/photo/c0e6bd5a-557c-11ea-a271-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России возросло внимание к проблеме ВИЧ-инфекции.

Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет всё больше, — написал Кудрин в Twitter.

NEWS.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапии лицам с ВИЧ в два раза — до 90%. Он поручил кабмину до 1 июля утвердить новую госстратегию по борьбе с вирусом до 2030 года.

В России на учёте с ВИЧ стоит 11 тысяч детей. Они заразились вирусом от своих матерей. Больше половины инфицированных — старше 11 лет.

Всего в 2019 году в России зафиксировано 80 118 новых случаев заражения ВИЧ. Самый высокий уровень заболеваемости в возрастной группе от 30 до 40 лет.