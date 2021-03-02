Куда делись ОРВИ и грипп

Обычно в январе-феврале страна уже вовсю переживает вторую волну заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но в этом году про нее совсем не слышно. Неужели на фоне пандемии другие вирусные инфекции потеряли свою активность и их можно этой весной не опасаться?

По словам экспертов, это в какой-то степени так. Из-за коронавируса мы носим маски, стараемся соблюдать социальную дистанцию, меньше посещаем общественные места и работаем на удалёнке. Сокращение социальных контактов затрудняет циркуляцию всех инфекций, не только коронавируса. Кроме того, в этом году риск привезти инфекцию из-за границы тоже значительно снизился.

Но есть и обратная сторона. Общая усталость от ограничений и масочного режима, нарастающий процент переболевших, а также идущая полным ходом вакцинация заставляют нас терять бдительность. Хотя эксперты предупреждают, что продолжать соблюдать противоэпидемические меры сейчас необходимо и не стоит забывать о сезонных заболеваниях.

«Надо помнить, что у нас ковид ковидом, а респираторные-то заболевания сейчас увеличиваются. И увеличивается не только вирусная инфекция, но увеличивается и внутриклеточная инфекция. Поэтому для лечения необходимо сочетать противовирусные препараты с теми препаратами, которые положены при других бактериальных или внутриклеточных инфекциях», — говорит врач-педиатр, инфекционист, д. м. н., профессор кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мария Савенкова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несомненно, большую роль в сдерживании эпидемии гриппа сыграла кампания по вакцинации, которую Минздрав в прошлом году запустил раньше, чем обычно, — в начале сентября. Министр здравоохранения Михаила Мурашко говорил тогда, что вакцинация от гриппа является ключевой для снижения осложнённых форм течения COVID-19. Однако Роспотребнадзор всё же оговаривался, что вакцинация существенно снижает риск заболеть гриппом, но не исключает его полностью.

Более того, наличие признаков ОРВИ и гриппа — это прямое противопоказание к вакцинации от COVID-19. Поэтому в этом году защита от «простых» сезонных заболеваний актуальна как никогда. Как известно, заболеванию вирусными инфекциями чаще всего подвержены люди с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и люди, находящиеся в стрессовом состоянии, которые подвергаются постоянно стрессам, люди с ослабленным иммунитетом и здоровьем.

Поддержать иммунитет можно сбалансированным питанием, полноценным сном, прогулками на свежем воздухе и отдыхом. А дополнительные силы могут придать специальные препараты — индукторы интерферонов. Они помогают нашему организму мобилизоваться и реагировать на вирусные инфекции ещё до начала заболевания.

«Одной из самых ранних реакций врождённого иммунитета считается индукция и синтез эндогенных интерферонов. Доказано, что течение и исход вирусных инфекций во многом зависит от способности систем запуска синтеза интерферонов организма — быстро и адекватно реагировать на внедрение возбудителя», — пишет директор НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург.

То есть первое, что наш организм начинает делать при контакте с вирусом — это вырабатывать интерфероны — специальные белки, которые блокируют его размножение.

«Однако в сезон ОРВИ при попадании в организм вирусов, хотя уровень интерферонов человека и повышается, но он не достигает необходимых для эффективной защиты значений», — отмечает доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

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Для более надёжной защиты были разработаны препараты — индукторы интерферонов, которые стимулируют иммунную систему и помогают длительное время поддерживать оптимальный баланс, если иммунитет ослаблен или активно атакуется различными вирусами.

«На ранней стадии заболевания некоторые индукторы интерферонов, в частности препарат кагоцел, после приёма однократной дозы уже через 4 часа помогает достигнуть защитных титров и на протяжении суток довести их до максимум, а затем в течение недели сохранять защитный уровень», — рассказывает Малышев.

Это эффективные, безопасные и проверенные временем лекарственные средства, которые давно применяются в России и входят в различные клинические рекомендации Минздрава по терапии и профилактике гриппа и ОРВИ у взрослых и детей.

Как отмечают врачи, люди тяжелее всего болеют в начале и в конце осенне-зимнего сезона. Поэтому чтобы встретить весну во всеоружии, без дополнительной поддержки иммунитета не обойтись. От масок, перчаток и антисептиков отказываться также пока рано, ведь они защищают не только от COVID-19.