https://static.news.ru/photo/5922a730-459e-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: cfuv.ru

Учёные Крымского федерального университета (КФУ) разработали рецептуры «здоровых» майонезов и майонезных соусов.

В составе продукции отсутствуют искусственные ингредиенты, а в качестве ароматизаторов и консервантов используются масляные экстракты или гидролаты розмарина, сельдерея, укропа и базилика. Также в состав майонеза входят растительное масло, яичный порошок и камеди гуара и ксантана.

Для получения гидролатов пряно-ароматических растений специалисты использовали зелёные части, корневища и семенную массу.

Холодный способ получения майонезных соусов позволяет сохранить все полезные качества компонентов пряно-ароматических растений, поэтому наш продукт позиционируется как функциональный — «Чистая этикетка», то есть предназначенный для здорового питания, — сообщает пресс-служба вуза.

На разработанные технологии получения майонеза учёные университета получили патент.

Как писал NEWS.ru ранее, аналитик из Финляндии нашёл взаимосвязь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства. Эксперт утверждает, что отказ от соуса из яичных желтков у жителей больших российских городов связан не только со стремлением вести здоровый образ жизни, но и со снижением доходов. Последним он объясняет и недовольство россиян политической сферой.