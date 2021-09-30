Красовский отреагировал на заявление Минздрава о стабильной ситуации с ВИЧ

Журналист и телеведущий Антон Красовский, который несколько лет признался, что у него положительный ВИЧ-статус, в беседе с NEWS.ru отреагировал на заявление Минздрава РФ о стабилизации ситуации с ВИЧ-инфицированными в России. Директор фонда «СПИД. Центр» согласен с тем, что ситуация стабилизируется, однако убеждён что радоваться нынешнему показателю нельзя.

Я согласен с Алексеем Израилевичом Мазусом (главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ. — NEWS.ru) в том, что ситуация стабилизируется. По цифрам конкретно я, наоборот, может быть даже не согласен немного, но точно их сейчас не знаю, так как отошёл от такой оперативной работы, — признался журналист.

По словам Красовского, стабилизация по динамике есть и в этом есть большая заслуга Минздрава. В частности, он отметил, что подход министерства к проблеме ВИЧ изменился в последние годы.

Я эту стабилизацию вижу в разных регионах по своей работе, по общению с различными людьми, которые занимаются этой темой, — сказал Красовский.

В то же время журналист считает, что нельзя быть удовлетворённым тем показателем, который имеется сейчас, поскольку его нужно опускать.

Алексей Израилевич говорит о том, что количество выявленных год от года заражённых за год уменьшилось с 80 тысяч до 60 тысяч, но я считаю, что радоваться и быть удовлетворённым этому показателю нельзя, его нужно опустить, скажем до шести тысяч. Это вполне реальная цифра для населения нашей страны, — заключил Красовский.

В декабре 2017 года Красовский сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным. Он является директором благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР». Журналист работал в издательском доме «КоммерсантЪ», газете «Вечерняя Москва», на телеканале НТВ, был одним из создателей Kontr TV. Сейчас он живёт и работает в Москве.

Ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson против ВИЧ в ходе клинических испытаний в странах Африки показала эффективность лишь в 25% и не смогла обеспечить достаточную защиту против вируса. Компании пришлось признать провал испытаний вакцины от ВИЧ.