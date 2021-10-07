Красноярские медики объяснили нежелание жителей региона вакцинироваться

В Красноярском крае люди прививаются меньше, чем планировалось, хотя прививочная компания активно ведётся как в медучреждениях, так и в Интернете. Главврач Березовской районной больницы Дмитрий Дворников объяснил это тем, что люди продолжают относится к прививкам с недоверием, передаёт «МК в Красноярске».

В нашем районе прививочные пункты есть в каждом ФАПе в населённых пунктах, также есть мобильные бригады для вакцинации работников предприятий, ещё бригады дежурят возле общественных пространств, также есть два стационарного кабинета в Березовке и Зыкове. В тех же мобильных бригадах на смену выдается 70 доз вакцины, но в итоге ставят прививки меньше людей, чем планировалось, — признался Дворников.

Он добавил, что противники вакцинации либо думают, что прививка навредит, либо, что она не поможет. Хотя на сегодняшний день это самый эффективный метод снизить риск заболеваемости и смертности от коронавируса.

Вакцины существенно снижают риск остаться после коронавируса инвалидом и намного снижает риск летального исхода. Конечно, абсолютной гарантии никто не даёт. Но обезопасить себя максимально можно, поставив прививку. Без вакцинации есть риск в результате заражения остаться инвалидом с высоким процентом поражения легких, — предостерёг врач.

Его слова подтвердила и фельдшер ФАПа в деревне Ермолаево Березовского района Надежда Дубровина. По её словам, сельские жители боятся прививаться из-за дезинформации в Интернете.

Ранее стало известно, что из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в Вологодской и Воронежской области введут обязательную вакцинацию для работников сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, услуг и общественного питания.