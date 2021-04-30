Красное мясо может вызвать инсульт и тромбоз

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Красное мясо — это продукт, который способен вызвать у человека тромбоз и инсульт, заявил врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасёв.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он дал совет людям после 45 лет есть не больше 150 граммов этого продукта дважды в неделю

Некоторые бактерии умеют делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или добавки карнитин очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин, — объяснил эксперт.

При попытке печени вывести это соединение из организма образуется другое вещество — триметиламиноксид, который повреждает эндотелий — слой особых клеток, из которого состоит внутренняя поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей.

После повреждения этих клеток в дело вступает глюкоза, колебания которой приводят к формированию атеросклеротических бляшек, рассказал Карасёв. А это прямой путь к тромбозам, инсульту или инфаркту.

Чтобы заранее знать о повреждении своих сосудов и не иметь подобных неприятных сюрпризах, эксперт посоветовал сдать анализ на микробиоту.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущая Елена Малышева напомнила женщинам об опасности ожирения. Часто оно ставится причиной рака груди и «рука об руку идёт с диабетом», отметила она.