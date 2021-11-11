Краснодарский край стал вторым регионом с обязательной вакцинацией пожилых

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию лиц в возрасте старше 60 лет. Первый компонент прививки необходимо ввести до 13 декабря 2021 года, второй до 13 января 2022 года, сообщается в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Постановление вступает в силу с момента подписания. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что от новой коронавирусной инфекции вакцинированы чуть больше половины граждан России пожилого возраста. Это означает, что риску заболевания подвержен каждый второй человек старшего возраста.

Сообщалось, что вторым российским регионом, где введут обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет, может стать Пензенская область. До этого обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями ввели в Санкт-Петербурге. Отмечается, что пожилые петербуржцы должны сделать первый укол до 15 декабря, а второй — до 15 января 2022 года.