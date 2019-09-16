https://static.news.ru/photo/412a2ba4-d856-11e9-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Росконтроля исследовали по 60 показателям качества и безопасности венские сосиски популярных брендов: «Рублёвский», «Клинский», «МясновЪ/Черкизово», «ВкусВилл», «Снежана», «Микоян» и «Каждый день», стоимостью 220–870 руб./кг. В результате сосиски марок «Рублёвский», «Клинский» и «Каждый день» употреблять в пищу не рекомендовано.

В двух образцах — «Рублёвский» и «Каждый день» — были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, — сообщили в Росконтроле.

Практически во всех исследованных образцах были выявлены не заявленные в составе ингредиенты: в «Клинском» — изолят соевого белка и крахмал, в «МясновЪ/Черкизово» — свиная шкура, в «Снежане» — рисовая мука, в «Каждом дне» — кукурузные мука и крахмал, в «Рублёвском» — свиная шкура и ДНК птицы.

В «Рублёвском» отмечены посторонний привкус и зажиренный вкус, в «Каждом дне» — неприятный посторонний запах оболочки, вяжущий привкус и резиноподобная консистенция, — подчеркнули эксперты.

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