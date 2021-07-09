«Кожа кричит о помощи»: дерматолог о том, почему загар — это опасно

Для получения гормона счастья человеку необходимо солнце, но оно не наш друг, по крайней мере не для нашей кожи. Об этом изданию Obozrevatel рассказала дерматолог Марина Анфилова.

Она уверяет, что получить ожог можно даже в облачную погоду и в воде, а к процессу загара вообще нужно относиться осторожно. Врач советует использовать специальные средства.

К сожалению, у нас в обществе существует представление, что мы должны поехать в отпуск, разлечься на солнце и все эти дни интенсивно загорать, чтобы все увидели, что мы были на отдыхе. Но загар — это не есть хорошо. Это защитная реакция, это крик о помощи, — сказала Анфилова.

В агрессивное время — с 11:00 до 16:00 — вообще лучше не появляться на солнце. Если человек только начинает загорать, нужно выбирать солнцезащитные средства с высокими фильтрами — минимум SPF 50. Неважно, спрей ли это, гель, крем или молочко. А все открытые части тела после купания нужно намазывать снова.

Маленьких детей до двух лет лучше вообще уберечь от загара. Кожа ребёнка в течение первого года жизни только выстраивает свои защитные свойства, объяснила Анфилова.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что жара и походы в русскую баню несовместимы, да и полезные свойства водной процедуры сильно преувеличены. Она добавила, что нагрузки на организм и так возрастают при температуре 30–40 градусов Цельсия.