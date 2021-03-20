«Ковидные» паспорта могут нарушить права людей, заявил Лавров

https://static.news.ru/photo/2a60540a-a8ec-11e9-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что страны во всём мире должны ответственно подойти к вопросу разработки паспортов вакцинации от COVID-19.

Введение паспортов вакцинации от коронавируса для въезда в ту или иную страну должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, — предупредил министр.

Как пишет ТАСС, если озвученные условия не будут соблюдены, это может привести к возникновению «новых разделительных линий и нарушению прав человека», считает Лавров.

По словам главы МИД, Россия сейчас обсуждает использование сертификата вакцинации от коронавируса при поездках. На данный момент опыт России находится на стадии формирования.

[Этот опыт] заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить «сертификат вакцинации» в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан, — отметил Лавров.

Соответственно, документ подтвердит, что человек сделал прививку.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина закрывает крупные города на карантин один за другим и превращается в «ковидное гетто». Такое мнение на пленарном заседании Верховной рады высказала депутат Ольга Стефанишина.