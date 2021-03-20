«Ковидные» паспорта могут нарушить права людей, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что страны во всём мире должны ответственно подойти к вопросу разработки паспортов вакцинации от COVID-19.
Введение паспортов вакцинации от коронавируса для въезда в ту или иную страну должно быть взвешенным и учитывать различные аспекты, — предупредил министр.
Как
По словам главы МИД, Россия сейчас обсуждает использование сертификата вакцинации от коронавируса при поездках. На данный момент опыт России находится на стадии формирования.
[Этот опыт] заключается в следующем. Тот, кто сделал прививку, может оформить «сертификат вакцинации» в бумажном и в электронном виде. Данные заносятся в федеральный регистр вакцинированных граждан, — отметил Лавров.
Соответственно, документ подтвердит, что человек сделал прививку.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина закрывает крупные города на карантин один за другим и превращается в «ковидное гетто». Такое мнение на пленарном заседании Верховной рады высказала депутат Ольга Стефанишина.