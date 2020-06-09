Коронавирус не только захватывает различные территории планеты, но и осваивает новые локализации в человеческом организме. Следы COVID-19 обнаруживают в мышечной ткани сердца. Он вызывает нарушения в работе системы кровообращения и приводит к развитию тяжёлых заболеваний. Медики прогнозируют всплеск сердечных недугов в ближайшее время.

Российские врачи начали выявлять коронавирус в миокарде (мышечной ткани сердца), уже известно о порядка десяти таких случаях, сообщил NEWS.ru академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии им. А. А. Остроумова Юрий Беленков. Он отметил, что инфекционный агент стал чаще менять место обитания. В начале своего жизненного пути новый вирус распространялся только в дыхательных путях, потом появились локализации в желудочно-кишечном тракте, а затем — в сердечно-сосудистой системе. Врач отмечает, что подобная локализация отмечается у людей разных возрастных категорий. Средний возраст пациента с «заражённым» сердцем — 52 года.

Вирус может перейти из дыхательных путей куда угодно, не исключена локализация в любом органе. Он значительно усиливает микроциркуляцию (транспорт биологических жидкостей на тканевом уровне. — NEWS.ru). Юрий Беленков академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности

Попадая в миокард, COVID-19 приводит к изменениям, развивается вирусный миокардид — воспаление сердечной мышцы. Клинически он проявляется нарушениями сердечного ритма, одышкой, отёками, обострением любых проблем системы кровообращения, отметил Беленков. Такая симптоматика влечёт за собой тяжёлые последствия для всего организма.

По прогнозам академика, пандемия спровоцирует всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. И причина не только в новой локализации вируса. Во-первых, из-за самоизоляции многие граждане снизили физическую активность и набрали вес. А лишние килограммы негативно влияют на работу сердца. Во-вторых, плановая медицинская помощь долгое время оставалась недоступной. Учреждения здравоохранения были перепрофилированы для помощи больным COVID-19. К тому же некоторые пожилые пациенты боялись заразиться инфекцией, поэтому не выходили из дома.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Задача нескольких ближайших недель — грамотный выход из пандемии, считает Юрий Беленков. Он перечислил несколько мер, которые позволят людям сохранить здоровье. Главное — после самоизоляции увеличивать физическую активность плавно.

Если человек три месяца не выходил из дома, нельзя сразу совершать пробежку по набережной Москвы-реки. Сначала ходите не спеша, потом увеличивайте темп, — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Также людям старшего возраста необходимо пройти краткое амбулаторное обследование, которое включает в себя ЭКГ, измерение артериального давления, а также уровня глюкозы в крови. При выявлении нарушений нужно получить курс лечения, прежде чем возвращаться к активной жизни.

Беленков также спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавируса, которая, по его словам, случится в ноябре-декабре этого года. Под влиянием холодов вирус вновь воспрянет к жизни и продолжит инфицировать людей. Однако со временем он значительно ослабнет и по симптоматике будет похож на сезонный грипп, добавил эксперт.

В конце мая заммэра столицы Анастасия Ракова заявила о снижении в 2,5 раза случаев госпитализации больных коронавирусом в Москве. Сокращение числа заболевших COVID-19, по официальным данным, отмечается в нескольких регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.